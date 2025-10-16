Edila de Rocha que votó fideicomiso renunció al FA; pedían pasaje al Tribunal de Conducta

Política

La Mesa Política del Frente Amplio en Rocha promovió impulsar ante el Tribunal de Conducta Política el caso de las edilas Susana Núñez y Graciela Fonseca, que días atrás habían votado en la Junta Departamental un fideicomiso de US$ 40 millones promovido por el intendente blanco Alejo Umpiérrez.

La consideración del pasaje al tribunal ético fue analizada en una reunión de la Mesa Política de la departamental rochense mantenida en la noche de este miércoles, dijeron a Montevideo Portal fuentes del Frente Amplio.

De acuerdo con los consultados, se entiende que las edilas pasaron por alto las negociaciones que la bancada frenteamplista llevaba adelante con el gobierno departamental para el fideicomiso.

Sin embargo, horas después de esa resolución de la Mesa Política departamental, Núñez anunció que renunciaba al Frente Amplio. La decisión de la edila se motivó en un conjunto de críticas y “hostigamientos” que venía recibiendo tras la votación.

Según supo Montevideo Portal, los argumentos de Núñez están basados no solo en la definición de la Mesa Política, sino que se trató de una sumatoria de episodios, aunque considera que la reunión del miércoles lo que la determinó de definirse.

De forma previa, tras críticas recibidas luego de la votación en la junta, la edila resolvió dejar de integrar el sector Asamblea Uruguay, por el que había sido electa. En ese momento, señaló que había recibido críticas por grupos de WhatsApp y redes sociales y se declaró como frenteamplista independiente.

De este modo, el pasaje del caso de Núñez al tribunal ético queda sin efecto por la vía de los hechos.

