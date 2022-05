Edil nacionalista presentó proyecto para disminuir ruidos molestos en Montevideo

Política

El edil del Partido Nacional (PN) Diego Rodríguez presentó en la Junta Departamental de Montevideo (JDM) un proyecto para regular los ruidos molestos y la contaminación acústica en la capital del país.

Titulado “Proyecto de decreto departamental sobre ruidos de vehículos automotores producidos por escapes libres, motores o carrocerías en mal estado y parlantes”, se busca “aggiornar” la normativa municipal en la materia, según comentó Rodríguez a Montevideo Portal.

“Me parece que era hora para poner el tema arriba de la mesa para reglamentar este tema tan importante que, junto con la basura, es el tema más importante para los vecinos según el informe de la Defensorái del Vecino”, apuntó el curul. De acuerdo con la última publicación de dicha dependencia, correspondiente al bienio 2020-2021, la categoría “Convivencia” representa un 46 % de los reclamos realizados y, al desglosar por subcategoría, un 38 % de ellos correspondía a ruidos molestos; de todas formas, se cataloga a la “Contaminación acústica” como otra categoría, que molesta al 12 % de los vecinos.

Asimismo, el proyecto presentado dispone tres tipos de sanciones para quienes utilizan caños de escape libres —es decir, infringen la norma—: la leve, de 8 unidades reajustables (UR); la grave, de 16 UR, y la muy grave, de 21 UR. En el caso de las dos últimas, a los infractores se les retira el vehículo y la libreta de conducir, en el caso de la “muy grave” por dos años.

La UR tiene un valor de $ 1.431,52, de acuerdo con la página web de la Dirección General Impositiva (DGI).

A su vez, este proyecto fue presentado dentro de un marco de otro “más abarcativo”, que también incluye “ruidos molestos de obras, vecinos que cortan el pasto en horas inapropiadas o estás en tu casa y el perro de dos pisos más arriba está ladrando a las 02:00 y el dueño no hace absolutamente nada”, ejemplificó el edil nacionalista.

De esta manera, Rodríguez sostuvo que el proyecto irá a los asuntos a estudiar de la JDM y luego pasará a la comisión de legislación, donde se dará el debate para su aprobación (o no).

“Esperemos que lleguemos a un acuerdo, se vote por unanimidad y vaya a la Intendencia de Montevideo. Esto no tiene color partidario, es un problema que afecta a todos los vecinos de Montevideo, me parece que es una buena señal si todos los partidos lo apoyan porque es algo beneficioso para todos y es un problema que hace años está. Montevideo es una ciudad muy bonita, muy linda, pero es muy desordenada y muy ruidosa. En ese sentido, me parece que sería necesario que se den señales partidarias de los distintos partidos políticos para avanzar”, manifestó finalmente el curul.

