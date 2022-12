Edil fue de chancletas a la Junta y el presidente se lo observó: “Estaba linda la playa”

Política

Montevideo Portal

La Junta Departamental de Maldonado celebró este martes su última sesión ordinaria del año. La sesión ocurrió sin ningún tipo de problemas, sin embargo, las redes sociales plasmaron lo que comenzó como una curiosidad, pero luego en un intercambio serio.

En concreto, lo que pasó fue que el edil del Frente Amplio (Lista 1946) Jorge Pieri concurrió a la Junta con una vestimenta informal: remera, short y chancletas, prácticamente viviendo ya la temporada estival en el departamento fernandino.

Esta situación quedó plasmada en la transmisión del órgano legislativo departamental, cuando el presidente de la junta, Darwin Correa (Partido Nacional), le dio la palabra a curul: “Tiene la palabra ahora, recién llegado de la parada 14 la Mansa, el edil Pieri, a quien le recordamos y le decimos (con el cariño que nos merece) que para próximas sesiones vamos a solicitarle no venir en chancletas a la sesión”, dijo. “Gracias, estaba linda la playa igual”, respondió al principio de su discurso Pieri.

La periodista local Laura Do Carmo publicó en su cuenta de Twitter la situación y le pidió a Pieri “un poquito más de formalidad en la vestimenta, en honor a su calidad de legislador departamental”. Sin embargo, Pieri respondió y aseguró que los delitos más grandes se llaman de cuello blanco porque quienes los cometen visten traje y corbata. “Cuando la vestimenta defina que los legisladores votemos mejores leyes, usaré camisa y corbata, mientras tanto estamos en Punta del Este en verano”, argumentó.

La periodista, en tanto, también le contestó y replicó que eso “no le había contestado al presidente de la Junta” cuando le dio la palabra. “Dijiste que sí y que estaba linda la playa. ¿Guapo de Twitter? Qué feo”, indicó.

Para Pieri, lo que dijo Correa “no fue en serio” porque “no existe reglamentación alguna” que hable sobre la vestimenta para acudir a la Junta. “Así que, lo tomé en broma y voy a seguir viniendo a la Junta como ando todo el día en mi trabajo”, sostuvo.

Do Carmo volvió a responder: “¿El presidente hablaba en broma? No pareció para nada. Y yo no te hablé de reglamentos, hice referencia a un tema institucional, si se quiere. Por comentarios ajenos no me hago cargo, pero el mío lo sostengo y creo que no cuesta mucho llevar vestimenta acorde. Opinión. Nada más”, concluyó la discusión.

La periodista dijo a Montevideo Portal que consultó al presidente de la Junta para preguntarle si lo había dicho en broma y que este le respondió negativamente, más allá de que se lo planteó en un buen tono.

Está bien que hoy es la última sesión ordinaria de la @juntademaldonad y que mañana entra el verano, pero señooorrr edil @jpieri un poquito más de formalidad en la vestimenta en honor a su calidad de legislador departamental... pic.twitter.com/bEBUc0467W — Laura do Carmo Iraola ???? (@ladocarmo) December 21, 2022

Los delitos mas grandes se llaman "de cuello blanco" porque quienes los cometen visten traje y corbata. Cuando la vestimenta defina que los legisladores votemos mejores leyes usare camisa y corbata, mientras tanto estamos en Punta del Este en verano. — Jorge Pieri (@jpieri) December 21, 2022

Pero esto no le contestaste hace un rato al presidente de la Junta cuando te sentaste en la banca y te dijo, en serio, que no volvieras a ir de chancletas. Dijiste que si y que estaba linda la playa. Guapo de twitter?? Que feo. — Laura do Carmo Iraola ???? (@ladocarmo) December 21, 2022

Lo que dijo el presidente no fue en serio porque no existe reglamentación alguna en cuanto a la vestimenta para acudir a la junta, así que lo tomé en broma y voy a seguir viniendo a la junta como ando todo el día en mi trabajo. — Jorge Pieri (@jpieri) December 21, 2022

Montevideo Portal