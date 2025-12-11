Edil elevó propuesta para reducir emisión de boletos papel en ómnibus: ¿cómo se aplicaría?

Locales

Montevideo Portal

El edil del Partido Nacional Nicolás Botana elevará en las próximas horas una propuesta ante la Junta Departamental de Montevideo para eliminar el boleto en formato papel para los usuarios que abonan el ticket del transporte colectivo con la tarjeta STM.

En diálogo con Montevideo Portal, el curul aclaró que dentro de su iniciativa se mantendría la emisión de la papeleta para aquellas personas que paguen el viaje en efectivo, para así “respetar las necesidades de todos los pasajeros”.

Botana consideró que eliminar el boleto papel “generaría un impacto ambiental altamente positivo” y citó el ejemplo de la ciudad argentina de Rosario, en la que, luego de la implementación de una medida similar, “se dejaron de consumir 840 toneladas de papel al año”.

“Además, se reduciría significativamente la cantidad de tickets arrojados en la vía pública, uno de los residuos más visibles y evitables en Montevideo. Ciudades como Rosario, Madrid y otras capitales del mundo ya han adoptado esta modalidad con éxito, demostrando que es una solución viable y eficiente”, señaló el legislador departamental.

Por otra parte, planteó que existen “antecedentes exitosos” en Montevideo. Botana recordó que la empresa Isbel desarrolló en 2018 el proyecto “STM+”, cuyo objetivo era en parte la eliminación del boleto en formato papel, y fue reconocido como el mejor del año tras un plan piloto exitoso en la línea 169 de Cutcsa.

“En 2019, una propuesta ciudadana similar presentada al concurso ‘Montevideo decide’ obtuvo el tercer lugar entre 392 iniciativas. En ese momento la intendencia la declaró 'no viable', argumentando la posible pérdida de información y la existencia de un 20% de usuarios que pagaban en efectivo. Ambos argumentos quedan superados con la propuesta actual: la información del viaje sigue disponible en la app STM y en los validadores, y se mantiene el boleto papel para quienes pagan en efectivo”, agregó.

El edil blanco espera que se genere un “amplio debate constructivo” entre todos los partidos políticos que conforman el legislativo capitalino, los usuarios del transporte público y las empresas que operan las distintas líneas de ómnibus.

