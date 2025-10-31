Edil denunció que la IM gastó $ 1 millón en “hormonas para cambio de género” en tres años

Política

El edil del Partido Nacional Eric Spektor denunció ante la Junta Departamental de Montevideo que la División Salud de la intendencia capitalina destinó el 75% del incremento en su presupuesto entre 2021 y 2024 para la compra de testosterona y ciproterona, hormonas utilizadas generalmente para los tratamientos de cambio de género.

Según el curul, dicha dependencia de la comuna aumentó sus recursos en $1.355.825 en ese período, de los cuales aproximadamente $ 1.000.000 se utilizaron para la adquisición de dichos insumos. “Nos parece una situación sumamente grave porque está por fuera de las competencias de la intendencia y de los servicios de atención primaria de ASSE”, afirmó.

“Estamos ante una situación sumamente cínica y caprichosa. Se inventó un relato de falta de medicamentos para comprar este tipo de insumos, que nada tienen que ver con la atención primaria”, agregó.

Spektor señaló que se tiene que “garantizar un buen acceso” a estos tratamientos. “¿Cómo se explica que la intendencia gaste en hormonas si no tiene a quién atender? ¿Cómo llega una persona trans a la puerta de una policlínica a pedir que se le aplique una hormona? Podrán decirme que se puede atender a un niño con problemas de testosterona, pero ese niño no va a una policlínica municipal”, señaló.

“El manejo es tan cínico que, sinceramente, hay datos más que alarmantes, porque decían que faltaban medicamentos y la última metformina —un medicamento para diabéticos— que compró la Intendencia de Montevideo fue en 2021”, añadió.

A raíz de esta situación, el edil anunció que van a convocar a las autoridades de las divisiones de Salud y de Desarrollo Social de la IM a la junta. “Son fondos públicos para atender a un público objetivo bien vulnerable y quedan varias dudas sobre si se les brindó realmente una atención adecuada, y queda más que claro que la plata de los montevideanos no estaba bien dirigida”, resaltó.

“Hay fuertes dudas no solo del manejo de estos recursos, sino que también de la atención que se les quiso brindar. Si por algo se caracterizó la gestión anterior fue por jugar a ser un gobierno paralelo con la plata de los montevideanos y tampoco cuidando la salud de la gente más vulnerable”, finalizó.

