Edil denunció penalmente a Orsi por no llevar a la justicia a exgerente de la intendencia

El edil del Partido Nacional por el departamento de Canelones Gustavo Morandi presentó el pasado viernes una denuncia penal contra el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, por "omisión de deberes del cargo" por no llevar a la Justicia al exgerente de Rentas de la comuna canaria Gustavo Burgos.

"En el día de hoy presentamos denuncia penal al ex gerente de rentas de la IDC por las actuaciones al frente de la misma que derivaron en su destitución, así como también al intendente Yamandú Orsi por omisión a sus deberes como funcionario público", escribió Morandi en su cuenta de Twitter.

Según consta en la denuncia presentada a la que accedió Montevideo Portal, las irregularidades que detectó la Auditoría Interna consistió en modificaciones en el sistema de convenios de pagos, como, por ejemplo, pasar períodos impactos a pagos, exoneraciones impositivas, correcciones de tasas con saldo a favor del contribuyente, entre otras, en padrones inmobiliarios de todo el departamento entre 2014 y 2015.

"Una vez individualizado al responsable se determinó que se iniciaría un sumario administrativo, y dada la naturaleza de los hechos constatados y de su función para la intendencia, debía ser el sumario sin separación del cargo, pero con cambios de funciones y, destacándose que los hechos constatados suponen una conducta de apariencia delictiva, se debería realizar la denuncia penal", señala la denuncia.

A continuación, se informa que el 9 de noviembre del 2018 Orsi resolvió dar por concluida la investigación administrativa en torno a las irregularidades detectadas, instruir un sumario administrativo sin suspensión del cargo y cambio de funciones.

Allí, los ediles nacionalistas realizaron un pedido de informes y solicitaron una audiencia externa, además de una comisión investigadora, ya que el trabajador estuvo 13 años en funciones y la investigación realizada "fue del último año de trabajo".

"No se cumplió con ninguno de los tres pedidos", dijo el edil Morandi. Por su parte, el diputado nacionalista Javier Radiccioni, quien acompañó al edil a hacer la denuncia, se preguntó: "¿Qué intereses se defiende al no denunciar? ¿A quién se quiere defender? Era obligación del intendente Orsi realizar la denuncia penal y no lo hizo".

"Es clara la omisión por parte del Sr. Yamandú Orsi que, siendo jefe del gobierno departamental, estando informado de los gravísimos hechos cometidos por el Sr. Burgos, y no haber efectuado la denuncia correspondiente, viola flagrantemente lo dispuesto por la Ley N.º 19.823 del Código de Ética.

Finalmente, la denuncia indica que Orsi, "estando en pleno conocimiento de los hechos con apariencia delictiva cometidos por el Sr. Ángel Gustavo Burgos, omitió (de forma deliberada o no) denunciarlos", pese a que se dispuso su denuncia.

Denuncia penal a Orsi by Alejo Piazza Mari on Scribd

