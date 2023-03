Edil del PN de Montevideo propone prohibir consumo de marihuana en espacios públicos

Política

El edil del Partido Nacional Rafael Seijas propuso ante la Junta Departamental de Montevideo prohibir el consumo de marihuana en espacios públicos, particularmente en aquellos lugares que afecte la convivencia entre vecinos, por ejemplo, en plazas, ferias, espectáculos deportivos, salida de hospitales o centros educativos.

En la exposición de motivos de la minuta de aspiración presentada, Seijas asegura que desde su legalización la marihuana se naturalizó su consumo, que llevó a un incremento del uso de la sustancia en espacios abiertos de Montevideo, lugares que concurren muchos vecinos y que generan inconvenientes de convivencia, no previstos en la legislación nacional ni departamental.

Es por eso que considera importante “regular” el consumo de esta droga en espacios públicos y crear una serie de espacios libres de humo de marihuana para atender los aspectos vinculados con la salud y la convivencia.

“Está comprobado científicamente, que compartir espacios con fumadores daña la salud. El humo de marihuana afecta a los fumadores pasivos, a quienes les puede ocasionar daño en las arterias, la actividad cardíaca y la circulación. El aumento del consumo de marihuana genera todos los días, inconvenientes de convivencia y molestias, en espacios públicos de Montevideo”, señala el documento al que accedió Montevideo Portal.

En este sentido, el edil sostiene que, cuando una persona fuma esta droga, el humo y el fuerte olor se imponen ante las otras personas que comparten dichos espacios y que en ocasiones termina echando a vecinos (en muchos casos con niños) de alguno de sus plazas o lugares favoritos.

“Muchas personas optan por retirarse, para no sentir el humo y olor de la marihuana, que les hace mal, o del que simplemente no gustan. A diferencia de lo que ocurre en otros países que han legalizado la marihuana, en Uruguay no existe una norma que prohíba a quien está fumando marihuana, hacerlo en un lugar en que no afecte a otro vecino”, indica.

“Los espacios de uso público, son lugares pensados para el uso de todos los ciudadanos, para garantizar esto debemos, desde el legislativo departamental regular el consumo de este tipo de sustancias, creando espacios libres de humo de marihuana. El derecho de los fumadores de marihuana no debe afectar el derecho de quienes comparten espacios y no desean ser fumadores pasivos de esta droga”, añade.

En cuanto a la normativa, el edil plantea que dicha resolución prohíba fumar marihuana en plazas y parques a una distancia mínima de 20 metros de la zona de juegos infantiles, espacio que deberá limitar la Intendencia de Montevideo; en ferias especiales, vecinales y su periferia; en canchas de baby futbol, donde los clubes deberán colocar la cartelería informando la prohibición; a 50 metros de los centros de enseñanza de primaria o de secundaria, ya sea público o privado; a menos 10 metros de las paradas de ómnibus departamentales, interdepartamentales y taxis, y en espectáculos deportivos y de cualquier otro tipo de espectáculo público.

“Se sancionará con 3 unidades reajustables a las personas que infrinjan esta norma, aumentando la sanción en caso de reincidencia hasta 10 unidades reajustables”, propone Seijas.

Finalmente, el proyecto propone que un artículo sancione con 20 unidades reajustables a las instituciones y organizaciones que no cumplan con las obligaciones establecidas en la norma, aumentando en caso de reincidencia hasta 74 unidades reajustables.

En una primera versión de la nota informamos que el promotor del proyecto era Nicolás Lasa, pero los datos eran equivocados. El proyecto fue elaborado por Rafael Seijas y presentado ante el edil del Frente Amplio y presidente de la Junta Departamental de Montevideo

