Edil del PN cuestiona “concesión grosera” de la IM a Adeom en su Rendición de Cuentas

El edil del Partido Nacional Rafael Seijas cuestionó una medida incluida en la Rendición de Cuentas que presentó días atrás la Intendencia de Montevideo (IM), que ata la recaudación que tenga la comuna en 2024 y 2025 a los recursos que se volcarán en “incrementos salariales, ingreso de personal y extensión de compromisos de gestión”.

El artículo 96 de la Rendición de Cuentas establece de forma textual: “Disponer de conformidad con el convenio celebrado entre la Intendencia de Montevideo y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, cuyo texto fue aprobado por resolución N° 1484/21 del 15 de abril de 2021, que, si los ingresos anuales reales de la IM de los ejercicios 2024 y 2025 superaran los niveles registrados en 2019, se destinará un 40% de los mismos a incrementar la masa salarial. La distribución y destino de los incrementales de la masa salarial serán definidos por la Administración en cuanto ingreso de personal y negociados en el ámbito bipartito entre la Administración y Adeom, en cuanto a la salarización de partidas, extensión de compromiso de gestión, incrementos salariales, entre otros”.

Seijas calificó el artículo como “un disparate” y en diálogo con Montevideo Portal señaló que su crítica parte de “un tema conceptual”.

“Si hay un aumento en la recaudación debería volcarse a un mejor servicio para el ciudadano. Los recursos tienen que volcarse a mejorar las calles, a hacer más podas, a mejorar la recolección de residuos. Ahí radica la diferencia nuestra. La IM ya tiene 8.000 funcionarios y las autoridades no han manifestado que le falten funcionarios. No hay un problema en ese sentido y no está. Es una concesión grosera que la IM le está dando a Adeom, que proviene del convenio de 2021”, resumió el edil.

Según el curul, la información que se brindó desde Recursos Financieros es que se proyecta recaudar para 2024 y 2025 unos US$ 25 millones más de lo que se recaudó en 2019. El 40% serían US$ 10 millones.

