Política

Edil de Maldonado reclamó a la intendencia más control a complejos por sombrillas y sillas

El edil del Frente Amplio en Maldonado Juan Urdagaray presentó ante la Junta Departamental una nota para solicitar a la Intendencia “el refuerzo de los controles sobre la colocación y uso de reposeras, sombrillas y demás implementos de playa por edificios y complejos” en las playas del departamento.

Esto surge de “múltiples reclamos recibidos por vecinos y usuarios” de las playas maldonadenses, de acuerdo con el documento, al que accedió Montevideo Portal.

El curul pidió, pues, controles “más frecuentes y visibles, más presencia de inspectores, en horarios de mayor afluencia y sanciones en los casos que corresponda”.

En diálogo con Montevideo Portal, Urdagaray señaló que la presidenta de la Junta Departamental, Verónica Robaina, ya envió la nota a la Intendencia de Maldonado, por lo que el reclamo ya fue formalmente presentado.

“Hoy la normativa es la misma para todas las playas del departamento. Nosotros entendemos que tiene que haber una normativa diferencial, porque hay zonas de Punta del Este concretamente que sufren una sobrecarga muy importante, entonces capaz que en esas zonas tenemos que tener tolerancia cero. Es decir, si no hay personas que soliciten el servicio de sombrilla y sillas, que ni siquiera estén sin ocupar, porque nos pasa muchas veces que la gente está apretada y tenés lugares en la playa vacíos”, manifestó el curul frenteamplista.

