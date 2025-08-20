Edil de Lavalleja hizo 192 pedidos de informes a la Junta Departamental: “Soy muy curioso”

Política

Un edil del Partido Nacional solicitó 192 pedidos de informes a la Junta Departamental de Lavalleja, informó Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal con el propio representante. Según publicó el periodista, habrían sido realizados con inteligencia artificial, dado que algunas de las consultas serían básicas.

Consultado por los motivos de tales pedidos, afirmó: “Soy muy curioso. Me votaron para revisar y controlar todo lo que se hace y se hizo”. “Esa es mi meta y mi deber”, acotó.

De todas maneras, reconoció que “tal vez fueron muchos los pedidos y eso molestó”. Sin embargo, reiteró que lo hizo con el fin de “poder responderle a la gente sobre lo que [le] pregunten”. “Me da vergüenza, cuando los vecinos quieren saber algo, tener que decirles: “No sé, dejame que averiguo”.

Por su parte, en relación a la posibilidad de que hayan sido hechos con inteligencia artificial, afirmó no saber utilizarla, aunque no descarta que sus colaboradores la hayan usado para la formulación. “Tengo 64 años y pocas ganas y energía para aprender cosas nuevas”, agregó.





