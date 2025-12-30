Edil cuestiona “niveles preocupantes de contaminación fecal” en las playas de Montevideo

Política

El edil del Partido Nacional Agustín Sánchez elevó un informe elaborado por la Unidad de Calidad de Agua del Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental (Secca) de la Intendencia de Montevideo, en el que se analiza el estado sanitario de las playas de la capital.

En el documento, al que accedió Montevideo Portal, el curul sostuvo que los resultados del estudio “evidencian niveles preocupantes de contaminación fecal” en distintos puntos de las playas de Montevideo.

De acuerdo con el informe, en la playa del Cerro el 11 de diciembre se registró una muestra puntual de 610 UFC/100 mL de enterococos. Además, el promedio de cinco muestras tomadas durante ese mes arrojó una media de 242 UFC/100 mL lo que, según Sánchez, “indica una carga bacteriana elevada vinculada a contaminación fecal”.

En la playa del Nacional, una muestra tomada el 15 de diciembre presentó un valor de 550 UFC/100 mL, también por encima de los niveles considerados seguros para el uso recreativo de las aguas de la playa montevideana.

“La ausencia de acciones concretas, como la señalización visible, la advertencia oportuna a los usuarios o la restricción preventiva del uso recreativo, implicó poner en riesgo la salud de quienes visitan y disfrutan de nuestras playas”, señaló el edil en el documento. En ese sentido, agregó que existe una “obligación política y ética de actuar”, priorizando la salud pública.

Por otro lado, Sánchez cuestionó que el análisis se base en la medición de enterococos, una bacteria indicadora de contaminación fecal que —según explicó— es considerada, a nivel técnico, como más precisa para evaluar el riesgo sanitario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda su utilización en aguas recreativas, dado que presenta una “mejor correlación con la aparición de enfermedades en personas que utilizan playas”.

A pesar de eso, indicó que la Intendencia de Montevideo continúa utilizando como parámetro los coliformes fecales, “mientras no se incorporen los procedimientos analíticos necesarios para el uso del nuevo indicador microbiológico”. “Esta situación de transición metodológica no elimina ni reduce el riesgo sanitario evidenciado por los resultados obtenidos mediante enterococos”, concluyó.

