Edil criticó hidrolavado de veredas por contradictorio; alcaldesa lo tildó de “tribunero”

El edil blanco Javier Barrios Bove afirmó este miércoles que “no es una buena señal en este momento de crisis del agua” que el Municipio B esté lavando la vereda en el barrio Cordón de Montevideo, lo que provocó una respuesta a través de la cuenta institucional de Twitter del gobierno local, y también de la alcaldesa Silvana Pissano, que aludió al legislador departamental como “tribunero”.

“Se debe predicar con el ejemplo”, afirmó Barrios Bove, y agregó que esperaba que la tarea fuera realizada “con agua de pozo”.

Espero que sea con agua de pozo que el @Municipiob esta lavando la vereda.

Igualmente no es una buena señal en este momento de crisis del agua.

Se debe predicar con el ejemplo. pic.twitter.com/CHy4RGCmn9 — Javier Barrios Bove (@JBarriosBove) May 17, 2023

El Municipio B le respondió al edil que “siempre” se “utiliza agua de pozo tanto para limpieza como para riego”. “En estos momentos, ante la crisis de déficit de agua que estamos viviendo, se ha reducido a lo indispensable el uso de dicho recurso”, agregó el Municipio.

Por su parte, Pissano le reprochó a Barrios Bove por difundir, según su criterio, “fake news tribuneras”. “Ante la difícil situación, seamos solidarios y no busquemos la oportunidad de pegar a cualquier costo”, señaló la alcaldesa.

Sr. Edil, tantos años cercano al @municipiob y no sabe que siempre regamos y limpiamos con agua de pozo?? No pensé que ud estaba para las fake news tribuneras. Ante la dificil situación, seamos solidarios y no busquemos la oportunidad de pegar a cualquier costo. https://t.co/jVop5dpbLy pic.twitter.com/jfDwsE58ir — Silvana Pissano (@silvanapissano) May 17, 2023

Barrios Bove dijo a Montevideo Portal que “aunque sea agua de pozo, el mensaje es contradictorio”. “Esto era como un hidrolavado. Lo importante es el mensaje que se le da a la población que pasa por Rivera y Jackson, porque el cartel del camioncito es imperceptible”, afirmó.

“En momentos de crisis, que pedimos cerrar el agua, que no lavemos, que tratemos de solucionar las pérdidas de las cañerías, vemos a funcionarios municipales a full con una hidrolavadora. Si hay que lavar la vereda porque hay una actividad o hubo una feria, hay que barrer, o utilizar el ingenio para no gastar agua, aunque sea de pozo, en estos momentos. Lo más importante es ser coherentes con los mensajes. Si pedimos que no laven el auto y las veredas, los primeros que tienen que dar el ejemplo son los funcionarios públicos”, dijo el edil.

