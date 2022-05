Edil colorado Helguera sobre Lacalle Pou: “Estoy arrepentido y nunca más lo votaría”

Política

Que no y que no

David Helguera, edil de Paysandú por el Partido Colorado, fue noticia meses atrás por apoyar el sí a la derogación de Ley de Urgente Consideración, algo en lo que fue a contracorriente de todo el oficialismo.

Este martes, el curul sanducero fue entrevistado en el programa Nada Que Perder, emitido por M24, y se mostró crítico con la coalición de gobierno en general y con el presidente Lacalle Pou en particular.

Helguera señalo que entre “los líderes de la coalición algunos se quejan por los rincones, pero ni con charreteras de general se hacen oír”, y agregó que dicha alianza multipartidaria “lastimosamente está liderada por un solo señor, que es el presidente de la República y le importa poco lo que opinan los otros. Soy colorado y batllista y no votaría de nuevo a esta coalición”.

También se refirió a la gestión del intendente de su departamento, el nacionalista Nicolás Olivera, quien está haciendo obras en la ciudad capital “con un fideicomiso que le dejó votado el gobierno anterior, que era del Frente Amplio, un fideicomiso de 23 millones de dólares”.

“(. . . ) el intendente está gestionando y uno lo ve dinámico; y después tiene algunas cuestiones más internas desde el punto de vista político que hacen que no lidere tanto; es un hombre joven, es abogado, es un tipo que tiene experiencia, fue edil, fue diputado, director de obra”, describió Helguera, quien matizó que, desde un punto de vista político, Olivera no lo ve “liderando tanto porque tiene la particularidad de que se quedó sin líder a nivel nacional; no sabemos dónde está parado, era un hombre de Alianza Nacional” . Además, consideró que “el resultado del referéndum acá en Paysandú”, donde se impuso la papeleta rosada, es síntoma de que hubo “cuentas se cobraron”.

“Alguna gente que lo votó (a Olivera) hoy te dice ´nunca más lo votaría´, en fin; lo mismo pasa con el presidente de la República, con cariño y con respeto, pero yo lo voté y creo que nunca más lo votaría; estoy arrepentido y nunca más lo votaría”, sostuvo el edil, quien agregó luego un matiz : “no me parece que sean malas las coaliciones, puede ser que sean malas las conducciones de las coaliciones”.