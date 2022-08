Edil blanco se distancia de su bancada y votará contra préstamo del BID: “La IM mintió”

Política

“O nos mintieron cuando dijeron que no había un peso, o cuando dijeron que podían disponer de U$S 30.000.000 propios”, dijo Fredes.

Luego de que la bancada de ediles del Partido Nacional anunciará que votará a favor del nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que será destinado por la Intendencia de Montevideo para saneamiento, el edil nacionalista Pablo Fredes emitió un comunicado, al que accedió Montevideo Portal, en el que manifestó que se distancia de su fuerza y votará contra el proyecto.

“En referencia al nuevo proyecto de la Intendencia de Montevideo para obtener un préstamo por 70 millones de dólares, quiero dejar en claro mi voluntad y decisión, que será la de no acompañarlo”, expresó.

Fredes dijo que su decisión fue “debidamente informada”, primero comunicando a su bancada que estaba “en un proceso de análisis” y posteriormente “la determinación de no acompañar el nuevo endeudamiento”.

“Todo esto en tiempo y forma, antes de que tomaran estado público las últimas novedades que han circulado sobre el tema en cuestión”, agregó.

Sostuvo que no vota la iniciativa “por coherencia y sentido común, porque la Intendencia mintió, porque no hubo un simulacro de diálogo que jamás ocurrió y porque se quiere volver a endeudar a los montevideanos por décadas”.

“Haciendo un poco de memoria. El tortuoso proceso de negoción por el préstamo BID, el que no salió, dejó, por un lado información, y por otro, heridas. Al comienzo de aquel largo camino que duró un año, en reunión con la Intendente, se nos comunicó, que no se podía disponer de un solo peso, la Intendencia no contaba con dineros propios”, apuntó.

“A mitad de camino nos enteramos que se nos mintió, sí había plata, sí se podía disponer de dineros haciendo “algún recorte” aquí y allá. Primero aparecieron 12 millones de dólares, luego 12 millones más, y al final 6 —2 por año hasta el fin del período—. Al mejor estilo Harry Potter, como por arte de magia, y en un período relativamente breve, brotaron 30 millones de dólares”, dijo.

Afirmó que “esa cifra está cercana” a “la mitad del préstamo que se está solicitando”, ya que recordó que “hablamos de un préstamo de 70 millones de dólares”.

“Solo dos hipótesis, o nos mintieron cuando nos dijeron que no había un peso, o nos mintieron cuando dijeron que podían disponer de 30 millones de dólares con recursos propios”, sostuvo.

“El segundo punto de inflexión, y tal vez el más doloroso, fue cuando se da por bueno que la Intendencia tiene ese dinero, y con perfecta lógica, se le hace una propuesta concreta.Se le pide a la Intendencia de Montevideo que lo invierta en saneamiento, ya, ahora mismo, que empiecen las obras. Esa plata estaba según se nos dijo”, puntualizó el curul.

Fredes dijo que “ese momento fue un mojón”, al toparse “con una negativa absurda, que deja a la Intendencia en evidencia” de que “no quiso hacer saneamiento teniendo el dinero para hacerlo”.

“Tengamos en cuenta que la Intendencia recauda en un mes, el préstamo íntegro que se está solicitando. Entran en las arcas de Montevideo más de 2 millones de dólares por día y sigue creciendo. Hoy se quiere negociar un préstamo involucrando a cuatro o cinco administraciones, un despropósito”, opinó.

“Quien gobierna Montevideo hace 32 años es el Frente Amplio, todos los pro y los contra, son de absoluta responsabilidad de quienes están al frente de los destinos de la capital hace varias generaciones. Para seguir agravando el panorama, en el horizonte cercano, aparece en ciernes un fideicomiso de otros 50 millones de dólares más”, agregó Fredes, que dijo que en ese caso la administración “ni siquiera necesitará de votos” fuera del Frente Amplio.

El edil nacionalista apuntó contra TV Ciudad y cuestionó si es una “buena decisión” destinar 5.500.000 millones de dólares por año al canal televisivo. “¿Tener 1.200 funcionarios en el departamento de Cultura es una buena decisión? ¿Tener 1.500 funcionarios en Desarrollo Ambiental, el departamento encargado de la limpieza de la ciudad, es una buena decisión?”, agregó.

“Por lo antes mencionado, prefiero no posar en esta foto, y adelanto que mi voto, tanto en referencia al préstamo BID, como al futuro Fideicomiso, serán negativos”, concluyó Fredes.

