Edil blanco pidió prohibir el ingreso a la junta de un periodista; APU denunció “censura”

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió un comunicado este miércoles respaldando a José Morales, periodista del medio Tacuarembó Ahora, debido a que el edil del Partido Nacional Jorge Carozo elevó un pedido ante el presidente de la junta para prohibirle el ingreso al recinto durante las sesiones.

Carozo es el coordinador de la bancada del sector Correntada por el Cambio y, además, es el director del diario El Avisador. Según denunció el gremio, el curul le solicitó formalmente al presidente del legislativo departamental, Juan Eustathio, impedir el ingreso de Morales.

APU calificó el planteo como un hecho de “censura directa” contra un trabajador de la prensa y un intento de restringir la cobertura informativa de un medio local, en una acción que, según remarcó, vulnera la Constitución y los principios básicos de la libertad de expresión.

El episodio fue comunicado a la organización por el Círculo de Periodistas de Tacuarembó, que públicamente expresó su preocupación y tildó el comportamiento como “incompatible con la vida democrática y con el libre ejercicio periodístico”.

Ante la gravedad de lo ocurrido, APU anunció que solicitará “reuniones inmediatas” con los ediles involucrados, con la presidencia de la Junta Departamental y con autoridades competentes a nivel nacional. El objetivo es obtener precisiones, exigir “garantías” y asegurar que una situación de este tipo no prospere ni vuelva a repetirse.

La organización reafirmó que la libertad de expresión y el acceso de la prensa a las instituciones públicas constituyen “pilares esenciales” de la democracia uruguaya. Además, expresó su respaldo al periodista José Morales y adelantó que actuará para impedir cualquier vulneración al ejercicio periodístico.

