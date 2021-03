Edil blanco pidió informes y criticó a la IM por pasar La Letra Chica en pantalla gigante

Política

El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez cursó un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo (IM) por la instalación en la explanada de la comuna, sobre la avenida 18 de Julio, de una pantalla gigante en la que se transmitió este lunes el programa La Letra Chica, de TV Ciudad, según informó el diario El País y confirmó Montevideo Portal.

Este lunes, el canal de la IM lanzó su nueva programación, que no solo cuenta con una segunda temporada de La Letra Chica, sino que tiene programas nuevos. Anoche, en el espacio conducido por Ricardo Piñeyrúa, Diego González y Denisse Legrand, se analizó con diversas entrevistas el primer año de gestión de Luis Lacalle Pou.

Según consta en los videos publicados por el edil blanco, la pantalla colocada en la explanada de la IM transmitió este primer episodio del programa.

La IM colocó en su explanada una pantalla que transmite en vivo la programación de TV Ciudad. Además de ser una falta de respeto a los vecinos, quienes deben soportar ruidos molestos, nadie presta atención. Cosse y su manera populista de gestionar. Presentamos pedido de informes. pic.twitter.com/sGdOdZh3ue — Diego Rodríguez (@Diego__RS) March 1, 2021

La situación molestó a Rodríguez, quien durante 2020 planteó diversas molestias con La Letra Chica, programa que entiende partidario del Frente Amplio. "Tampoco estoy pidiendo que sea a favor del gobierno, al contrario, lo que estoy diciendo es que no se utilicen los recursos de todos los que aportan en Montevideo para hacer un programa político partidario", expresó Rodríguez a Montevideo Portal.

"Presentamos un pedido de informes a efectos de conocer cuáles fueron los criterios que utilizó la administración para poner una pantalla de ese porte, de esa calidad y con ese sonido para transmitir un programa partidario", dijo Rodríguez y luego agregó: "Oh, casualidad, ayer, 1º de marzo, al cumplirse el primer año de gobierno, la intendenta (Carolina) Cosse y su equipo deciden colocar esta pantalla para transmitir ese programa".

Rodríguez cuestionó que "con el dinero de todos los montevideanos" se haga este programa y se haya armado la pantalla gigante. "Además, ayer el gasto no lo ameritaba. En los videos se ve que no hay absolutamente nadie mirando la pantalla".

Aparte, dijo que recibió "varias denuncias" de vecinos por "ruidos molestos" generados a partir de la iniciativa, ya que "los parlantes estaban a todo trapo".

Rodríguez opinó que "no puede pasar que se utilice la Intendencia como plataforma política". "A un año de instalarse el Gobierno nacional, creemos que no fue nada inocente, fue adrede. Hoy la pantalla ya no está, entonces, ¿cuál fue el fin que buscaba la Intendencia con esto?", preguntó.

Por otro lado, el edil adelantó que, "de seguir con este modus operandi", la Junta Departamental citará a las autoridades de TV Ciudad "para que expliquen" y "exhortarlos a que esto no se tiene que hacer".

"Acá no estamos ni coartando la libertad de expresión ni mucho menos, acá lo que estamos diciendo es que no utilicen el dinero de todos para hacer un programa político partidario. Si lo quieren hacer, cómprense un espacio en un canal privado y háganlo", señaló.

Desde la IM señalaron a Montevideo Portal que la pantalla estuvo instalada durante tres días. En los primeros se anunció la llegada de la nueva programación de TV Ciudad y este lunes se transmitió toda la grilla, no solamente el mencionado programa. El objetivo de la iniciativa fue promocionar la nueva temporada del canal.

