Edil blanco defendió construcción de La Juanita y dijo que hay que sacarse “los cucos”

Política

Tras la polémica generada por el proyecto hotelero en la franja costera de La Juanita que la Junta Departamental de Maldonado aprobó este miércoles, el edil blanco Darwin Correa justificó el resultado. “Saquémosle los cucos a este tipo de cosas”, señaló el curul a Celso Cuadro, corresponsal de Montevideo Portal en Maldonado.

En esta línea, el edil nacionalista recordó que este tipo de construcciones en la franja costera de José Ignacio tienen “antecedentes”. “No es nada que no se haya hecho antes”, señaló. Así, argumentó que la zona hay otro tipo de construcciones, como el hotel Vik y El Secreto, que fueron aprobadas durante la gestión del intendente frenteamplista Óscar de los Santos.

Para Correa, que apoyó al intendente Enrique Antía y votó a favor del proyecto, la reacción de la oposición, que está en contra, es negativa porque “es del lado del Partido Nacional”.

De todos modos, Correa recordó que la última palabra la tiene el Ministerio de Ambiente, ya que será quien apruebe o no el proyecto. La cartera deberá estudiar la viabilidad de la puesta en el lugar. “Si no se aprueba, no se va a hacer”, expresó.

Por otro lado, el edil frentamplista Joaquín Garlo consideró que la autorización para la construcción es “extraordinarísima”. “Estoy seguro y espero que Ambiente lo rechace”, indicó.

“Es completamente ilegal, totalmente violatoria de las normas departamentales que protegen el espacio costero”, sostuvo el edil frenteamplista Joaquín Garlo al ser consultado en rueda de prensa sobre por qué no votaron el proyecto.

En tanto, Garlo recordó que ese predio ya tiene antecedentes. En 1958 y 1992, dijo el edil, los dueños pretendieron reducir la franja de defensa de la costa para construir y la Junta de Maldonado dijo “no”. El último intento fue “sonado” porque fue “un escándalo de corrupción”, ya que dos ediles fueron procesados tras un juicio político por haber recibido “coimas”.