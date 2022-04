Edil Diego Rodríguez sobre préstamo del BID: "Lo que no tiene Cosse es vergüenza"

Política

Luego que la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, calificara de "injusticia" la no aprobación del proyecto para el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo a la comuna, el edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, en entrevista con Otra Mañana (Radio Oriental) dijo que "lo que no tiene" la jerarca, "es vergüenza".

Cosse había dicho que el hecho "traza una línea que marca dos formas de hacer política" y afirmó que "de un lado, está la forma seria de hacer política, poniendo en el centro los intereses de la gente" y "del otro lado, la irresponsabilidad, de hacer política menor".

En respuesta a esto, Rodríguez manifestó que "el diálogo" sobre el tema del proyecto entre la Intendencia y los partidos, "comenzó una vez que la intendenta y su equipo se enteraron" que "necesita de los votos de la oposición para alcanzar el préstamo, sin mayoría especial".

"Una vez que se enteró, por el mes de septiembre, es que se decidió comenzar a negociar y a conversar. Eso habla también mucho de lo que es la gestión, lo que es la soberbia, de lo que es la falta de conocimiento político, por parte de Cosse y su equipo", afirmó, advirtiendo además que "el desprecio al legislativo siempre es permanente".

"Cuando habla de política menor y dice que no la dejamos limpiar y un monton de adjetivos, realmente lo que no tiene Cosse es vergüenza, porque hay que avisarle que su fuerza política gobierna Montevideo hace 32 años. Y hablar de los más necesitados y hacer gárgaras del Montevideo olvidado haciendo alusión a lo que decía nuestra candidata Laura Raffo, habla de lo que son ellos realmente, es decir, que no tienen criterio para gobernar y para administrar como corresponde. Así que me parece que tendría que hacer un poquito de autocrítica y después si empezar a ver como se soluciona", expresó el curul.

Rodríguez afirmó que la Intendencia padece un problema de gestión, ya que recauda más de 2 millones de dólares por día y sostuvo que acusar a la oposición habla de las falencias que tiene la administración para gestionar.

"Yo ayer en sala argumenté que perfectamente si los partidos políticos están dispuestos, todos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, a tener una conversación junto con la Intendencia para pedir un nuevo préstamo a Washington y que sea 100% saneamiento, nosotros lo votamos con las dos manos sin ningún problema. Porque es de estilo, porque corresponde, porque es necesario", afirmó Rodríguez, que remarcó que el "asombro" de su partido frente al préstamo era que englobaba compra de camiones y contenedores.