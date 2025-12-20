Edificio del barrio Cordón se incendió este sábado; Bomberos controló el fuego

Policiales

Un incendio en un edificio obligó a evacuar a unas 350 personas en la tarde de este sábado en la zona de Bulevar Artigas y Goes, en el barrio Cordón de Montevideo.

El hecho ocurrió sobre las 15:00, cuando personal del Destacamento Centro–Cordón acudió al lugar tras registrarse fuego en el interior de dos apartamentos. Al llegar, los efectivos de Bomberos resolvieron evacuar preventivamente todo el edificio como medida de seguridad para los residentes, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

El foco del incendio se originó en un apartamento del cuarto piso y, a raíz del desprendimiento de “elementos incandescentes”, el fuego se propagó hacia una vivienda del primer piso, afectando principalmente el área de la cocina. “El foco ígneo fue rápidamente localizado y controlado”, señala el comunicado de Bomberos.

Mientras intentaban apagar el fuego, efectivos realizaron inspecciones en los pisos superiores e inferiores para descartar riesgos adicionales y verificar la seguridad estructural del edificio. En el operativo trabajaron dos unidades de Bomberos con 12 efectivos.

Finalmente no se registraron personas lesionadas ni fallecidas, y tras controlar la situación se llevaron adelante tareas de enfriamiento, ventilación y verificación de seguridad.

