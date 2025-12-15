Economía uruguaya se contrajo 0,2% en el tercer trimestre de 2025, según Banco Central

Economía

El último informe de Cuentas Nacionales presentado por el Banco Central del Uruguay (BCU), que corresponde al tercer trimestre de 2025, indica que el producto bruto interno (PBI) registró un aumento de 1,2% teniendo en cuenta el mismo trimestre de 2024.

En cuanto al sector productivo, “se destaca el crecimiento de las actividades de Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas y Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y Otros servicios, parcialmente contrarrestado por la menor actividad de la Industria manufacturera”.

Por su parte, desde el enfoque de la demanda, “hubo un incremento tanto de la demanda interna como de la demanda externa. En lo referente a la demanda interna, el Gasto de Consumo Final verificó un aumento, tanto por el mayor Gasto de Consumo Final de Hogares como por el Gasto de Consumo Final del Gobierno e ISFLSH. En cambio, se produjo una caída de la Formación Bruta de Capital, explicada por una mayor desacumulación de existencias en el trimestre. Por su parte, la demanda externa registró un crecimiento del 5,2% en el volumen físico de las Exportaciones, mientras que las Importaciones aumentaron 3,0%, resultando en un incremento de la demanda externa neta en términos de volumen físico respecto al mismo trimestre del año anterior”.

Según el informe, en términos desestacionalizados, la economía registró una contracción de 0,2% respecto al segundo trimestre de 2025. Esto significa que es la primera vez en los últimos ocho trimestres que la economía no crece. Sin embargo, según el economista Aldo Lema, “si bien el PIB desestacionalizado se contrajo en el tercer trimestre, es muy poco probable que anticipe 'una recesión técnica' (2 trimestres de caída) ya que en el último cuarto es muy probable que se observe una leve recuperación”.



