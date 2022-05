EEUU: video muestra a político “anti gay” desnudo y en “movimientos sexuales” con hombre

Curiosidades

El congresista de Carolina del Norte, Madison Cawthorn, de 26 años, salió en las últimas horas al cruce del escándalo causado por la difusión de un video que protagoniza. Cawthorn, alineado con el expresidente Donald Trump, acuso de la filtración a un senador adversario del exmandatario, pero no dio nombres.

“Todos los asesores políticos me dicen que simplemente aguante la tormenta. Que no me preocupe por responder porque tengo ‘una ventaja muy grande’ y 'soy el titular' (del escaño), pero me eligieron exactamente porque soy un luchador", dijo en un video publicado en Instagram

En Twitter, el político también se pronunció sobre la filtración y explicó lo sucedido. Según él, la situación no fue más que una “broma” con un amigo:

“Hace años, en este video, estaba haciéndome el listo con un amigo, tratábamos de ser gracioso. Estábamos actuando como tontos y bromeando. Eso es todo”, aseguró

Conocido por su militancia contra la diversidad, Cawthorn prometió durante su campaña que sería “una voz fuerte de fe, familia y libertad”, contra los derechos de la población LGBQ+. Partidario de Trump, se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo y al lenguaje inclusivo.

En los últimos meses, el joven congresista se ha visto envuelto en varias controversias en los últimos meses.

A fines de abril, fue citado por intentar pasar un arma cargada por el puesto de control en el aeropuerto de Charlotte.

No era la primera vez que lo atrapaban con un arma en su equipaje; En febrero de 2021, los agentes del Aeropuerto Regional de Asheville encontraron un arma descargada y un cargador con balas en el equipaje de mano de Cawthorn. Un portavoz de congresista dijo que había traído el arma "por error". No se presentó ningún cargo.

En marzo, apareció un video que mostraba a Cawthorn en un evento en Asheville calificando al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy como un "matón" que lideraba un gobierno "malvado".

"Recuerden que Zelenskyy es un matón", dijo Cawthorn en el video. “Recuerden que el gobierno ucraniano es increíblemente corrupto e increíblemente malvado y ha estado impulsando ideologías del despertar”.

Ese mismo mes, Cawthorn afirmó en un podcast que sus colegas legisladores lo invitaron a fiestas sexuales y le ofrecieron cocaína, según informara The Hill.

Su compañero en el Congreso, Kevin McCarthy, dijo que Cawthorn admitió más tarde que las acusaciones no eran ciertas.

El año pasado, la cadena noticiosa CNN informó sobre una serie de denuncias de conducta sexual inapropiada contra Cawthorn, formuladas por mujeres que dijeron que el legislador se comportó de manera inapropiada con ellas durante sus años universitarios. Cawthorn negó las acusaciones.

Madison Cawthorn just screwed his chances of reelection @RepCawthorn #madisoncawthornvideo pic.twitter.com/X12o8jPI8u — The Tony Michaels Podcast ?? (@TonyMichaelsPod) May 5, 2022