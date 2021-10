EEUU: hallan a tres niños abandonados en casa junto al esqueleto de otro de sus hermanos

Tres niños "abandonados" desde hace meses por sus padres fueron encontrados el domingo en Houston, en Estados Unidos, en un apartamento en el que también se halló el esqueleto de un cuarto niño, anunció el lunes el sheriff local.

La policía dijo que había encontrado a la madre de los niños y a su pareja el domingo por la noche. En esta fase de la investigación, la policía cree que los padres "no vivían en el apartamento desde hacía varios meses", tuiteó el sheriff del condado de Harris, que incluye Houston.

El mayor de los tres niños, un joven de 15 años, dijo a la policía "que su hermano de 9 años llevaba un año muerto y que su cuerpo estaba en la habitación contigua a la suya", aseguró el sheriff Ed González.

La situación es "horrible, trágica", para estos tres niños que "vivían en condiciones bastante deplorables", añadió el funcionario en una rueda de prensa.

Harris County Sheriff Ed Gonzalez speaks at the scene where he says three children were found an apartment along with the skeletal remains of a fourth person, possibly a juvenile. More from @NMishanec & @RobDownenChron https://t.co/r8asKXPYPN pic.twitter.com/aI56kMyjxv