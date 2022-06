EEUU: bisonte carga contra turistas y lesiona a un hombre de una cornada

Un hombre fue corneado por un bisonte en el Parque Nacional Yellowstone, dijeron las autoridades en un comunicado el martes.

El hombre de 34 años estaba junto a su familia caminando por el parque cuando un bisonte macho emprendió contra el grupo.

"La familia no se retiró del área y el bisonte continuó embistiendo y corneó al hombre", que resultó herido en un brazo y fue trasladado al hospital en una ambulancia, detalló el comunicado.

Un video, al parecer filmado a la distancia por un visitante del parque y difundido en medios locales, muestra como el bisonte embiste contra un grupo de gente que se encuentra a muy corta distancia del animal. Se ve como el animal arremete contra un adulto, cuando este se interpone entre el cuadrúpedo y el resto de las personas. Después del ataque, todos corren a ponerse a salvo.

VIDEO OF BISON CHARGING TOURISTS IN YELLOWSTONE: A visitor to Yellowstone National Park shot video of a bison that charged tourists Tuesday. ??: Rob Goodell

