EEUU: Enfermera retrata su deterioro físico fruto de la pandemia de covid-19

Internacionales

Con solo dos frases y dos fotos, la joven enfermera Kathryn Nivey expresó cómo enfrenta el personal sanitario la batalla contra el coronavirus.

La primeria foto, de abril de este año, es de su graduación, sonriente y descansada. En la segunda, los signos del estrés y el tapabocas dan señal de sus largas jornadas en el hospital.

"Es desgastante. La gente no ve esto, de verdad no lo ve. No pueden ver la realidad de esto cada día", dijo la joven enfermera de Tennessee en entrevista con CTV News.

"Estamos deshidratados todo el tiempo porque sudamos mucho y porque con las mascarillas puestas no puedes beber hasta que te levantas del suelo o entras en la sala de descanso para quitarte la mascarilla y beber", agregó.

Como ella, miles de profesionales de la salud trabajan a diario por erradicar esta pandemia.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals???? (@kathryniveyy) November 22, 2020