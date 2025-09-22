EE.UU. promete respaldo financiero total a Argentina ante crisis cambiaria

Economía

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este lunes que Washington "está listo para hacer todo lo necesario" para apoyar a Argentina frente a la crisis financiera que atraviesa el país sudamericano. A través de un mensaje publicado en la red X, Bessent detalló que las opciones en análisis incluyen desde líneas de intercambio y compras directas de divisas, hasta la adquisición de deuda pública denominada en dólares estadounidenses.

Este respaldo explícito del gobierno estadounidense al modelo ultraliberal de Javier Milei se produce en un contexto de creciente presión sobre el peso argentino y fuertes turbulencias en el mercado de deuda local, especialmente tras la reciente derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso con holgura.

La declaración de Bessent coincidió con el anuncio del gobierno argentino de suspender temporalmente los derechos de exportación para el complejo agroexportador, una medida que busca estimular el ingreso de divisas y aliviar la tensión cambiaria. La eliminación de retenciones estará vigente hasta el 31 de octubre.

"Argentina es un aliado sistemáticamente importante para Estados Unidos en América Latina", sostuvo Bessent, quien también reiteró la confianza de Washington en la agenda de disciplina fiscal y reformas estructurales impulsadas por Milei. Según confirmó el secretario del Tesoro, el mandatario argentino se reunirá este martes con el presidente Donald Trump en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Apoyo clave en un momento crítico

El respaldo estadounidense podría representar un punto de inflexión para el gobierno de La Libertad Avanza, que enfrenta vencimientos inminentes de deuda en dólares y una pérdida sostenida de reservas internacionales. Aunque Argentina ya cuenta con una línea de crédito vigente del Fondo Monetario Internacional (FMI), por aproximadamente 20.000 millones de dólares, las condiciones del mercado han limitado el margen de maniobra del Ejecutivo.

A diferencia del programa con el FMI, un eventual auxilio directo del Tesoro de EE.UU. —ya sea mediante un swap o compras de deuda— ofrecería al gobierno argentino una herramienta más flexible y políticamente significativa. Además, reforzaría el alineamiento estratégico entre Washington y Buenos Aires, en un momento en que Estados Unidos busca contrapesar la influencia de China y Rusia en América Latina.

Con información de agencias.