EE. UU: periodista australiana recibe disparo de bala de goma durante represión

Lauren Tomasi, corresponsal en Estados Unidos de Nine News, televisora australiana afiliada a la cadena CNN, cubría las protestas en Los Ángeles el domingo cuando recibió un impacto de bala de goma disparado por un policía.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles se acerca a caballo, disparando balas de goma contra los manifestantes, empujándolos hacia el corazón de Los Ángeles”, explica la reportera ante cámara, señalando a los agentes que se encuentran junto a la calzada.

Segundos después, se oye una detonación y, de inmediato, Tomasi emite un grito de dolor y se sujeta una pierna. Ella y su camarógrafo se marchan de inmediato entre voces que les preguntan si están bien.

WIDER ANGLE: In this size the cop shooting Australian reporter @LaurenTomasi with rubber bullets looks even more intentional.



