EE. UU. e Irán firman un memorando para negociar un acuerdo de paz definitivo

Estados Unidos e Irán confirmaron este miércoles la firma de un memorando de entendimiento que establece un marco de negociación para alcanzar un acuerdo de paz definitivo entre ambas partes, tras meses de tensiones y enfrentamientos en la región.

El documento, que entró en vigor de forma inmediata, abre un período de 60 días durante el cual Washington y Teherán deberán negociar los detalles del acuerdo final.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la firma ante la prensa al término de una cena con el mandatario francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, tras la cumbre del G7 celebrada esta semana en Francia.

"Ya está firmado", declaró Trump al ser consultado por periodistas.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, indicó que el memorando fue suscrito por el propio Trump y por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, mediante un procedimiento virtual.

"El texto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ya ha sido oficialmente finalizado, ya que ambas partes lo han firmado", afirmó el portavoz, según medios estatales iraníes.

Reapertura del estrecho de Ormuz

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien actuó como mediador en el proceso, celebró el acuerdo y aseguró que tendrá efectos inmediatos.

Según explicó, una de las primeras medidas será la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, mientras que Estados Unidos levantará el bloqueo naval aplicado durante el conflicto.

Sharif destacó, además, la participación diplomática de Catar, Turquía, Egipto y Arabia Saudita en las gestiones que facilitaron el entendimiento entre las partes.

"Que este memorando de entendimiento sirva de base duradera para un mayor entendimiento, respeto mutuo y prosperidad compartida en toda la región", expresó el mandatario paquistaní.

Con información de agencias.