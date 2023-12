EE.UU dijo que derribó 12 drones y 5 misiles más lanzados por hutíes de Yemen en mar Rojo

El ejército de Estados Unidos derribó una docena de drones y cinco misiles lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen contra embarcaciones en el mar Rojo, dijo el martes el Pentágono.

“No hubo daños a los barcos en el área ni se reportaron heridos”, informó el Comando Central del Pentágono en una publicación en las redes sociales, describiendo un bombardeo de 12 drones, tres misiles balísticos antibuque y dos misiles de ataque terrestre durante un período de 10 horas.

Los rebeldes yemeníes, respaldados por Irán, habían indicado unas horas antes que efectuaron un disparo de misil contra un buque carguero en el mar Rojo y un ataque con drones en dirección a Israel.

Los hutíes, que se declaran solidarios de Hamás en su guerra contra Israel en Gaza, indicaron en un comunicado que llevaron a cabo “una operación dirigida contra un navío comercial”, identificada como MSC UNITED, y dispararon “drones contra blancos militares” en el sur de Israel.

U.S. assets, to include the USS LABOON (DDG 58) and F/A-18 Super Hornets from the Eisenhower Carrier Strike Group, shot down twelve one-way attack drones, three anti-ship ballistic missiles, and two land attack cruise missiles in the Southern Red Sea that were fired by the… pic.twitter.com/vRQ5e6Au6d