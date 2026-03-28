Internacionales

EE. UU. desvía fondos de un acuerdo con Suiza y el país europeo cuestionó la “confianza”

Montevideo Portal

Suiza congeló los fondos destinados a Estados Unidos (EE. UU.) para la financiación de su sistema de defensa aérea Patriot. No obstante, el gobierno de Donald Trump logra eludir este inconveniente desviando ese dinero a otro destino.

El país europeo había suspendido los pagos en setiembre del año pasado debido a un atraso de dos años en la entrega de aviones de combate, según consignó el portal suizo SRF. Sin embargo, el secretario de Defensa de ese país, Urs Loher, confirmó al citado medio que EE. UU. logró desviar más de US$ 125 millones de ese programa.

En la potencia norteamericana, las transacciones de armas con países extranjeros siempre se realizan a través del gobierno, específicamente mediante el Programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos mantiene un fondo dentro del marco del FMS para todas las compras de armas a Suiza, detalló SRF. Ya sea para el F-35 o el Patriot, todos los pagos suizos terminan en este fondo, por lo que, si un proyecto se queda sin fondos, EE. UU. puede acceder a ellos para otros proyectos.

Eso es precisamente lo que están haciendo ahora las autoridades estadounidenses: el dinero destinado a los aviones de combate está fluyendo hacia el Patriot.

En respuesta, el Parlamento suizo tildó de “indignante” la actitud de Estados Unidos y aseguró que la confianza con dicho país “está en declive”.

“Cada vez surgen más problemas con la interpretación de los contratos FMS. Debemos considerar detenidamente si realmente queremos seguir firmando este tipo de contratos”, cuestionó un parlamentario local.

Montevideo Portal