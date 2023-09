EE. UU.: video muestra a policía disparar mortalmente a una joven embarazada negra

La Policía del municipio de Blendon (Estados Unidos) dio a conocer este viernes un video que muestra a unos de sus agentes disparar mortalmente contra una joven negra embarazada a través del parabrisas del vehículo en el que se encontraba.

El incidente se produjo el 24 de agosto cuando la joven, Ta’kiya Young, de 21 años, fue acusada por el empleado de una tienda de alimentación de robar unas botellas de alcohol. A consecuencia del disparo, Young y el feto murieron.

Las autoridades no han dado a conocer las identidades de los agentes involucrados ni la raza de la víctima, que ha sido identificada por organizaciones comunitarias como una mujer negra.

El video, captado con la cámara corporal del autor del disparo, se inicia cuando Young se encontraba en el interior de un vehículo en el aparcamiento de un centro comercial de Westerville, un suburbio al norte de Columbus.

Un agente está junto a la puerta del conductor solicitando repetidamente a Young que salga del vehículo mientras otro policía, con la cámara corporal, se sitúa frente al automóvil.

Young, con dos hijos de 6 y 3 años, dice que no ha sustraído nada de la tienda y se resiste a abandonar el vehículo. En ese momento, el agente situado frente al automóvil apunta su pistola a la joven embarazada mientras también la conmina a bajarse.

Cuando el vehículo empieza a moverse, el agente dispara una vez contra Young. Tras el disparo, el coche rueda lentamente y se estrella contra el centro comercial mientras Young aparece recostada en el asiento del copiloto.

As Blendon Township, Ohio, braces for potential protests, it's a reminder that accountability in cases of police use of force is paramount. A thorough investigation should determine the facts surrounding this tragic incident. #JusticeMatters #Accountability #CommunityUnity pic.twitter.com/OpHRDYMFfN