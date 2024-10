EE. UU.: una exbasquetbolista murió baleada por un policía al que agredió con un cuchillo

Sydney Wilson, una mujer estadounidense de 33 años, falleció tras recibir varios disparos en un enfrentamiento con la policía. El hecho ocurrió el pasado 19 de setiembre, pero las imágenes fueron difundidas recién ayer por la policía local.

El episodio ocurrió en un edificio de apartamentos en la calle Sunrise Valley Drive, en la localidad de Reston, estado de Virginia.

Peter Liu, un agente del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, acudió al lugar para atender una solicitud de una mujer con problemas de salud mental. Allí, según informa el portal 20 Minutos, la mujer lo atacó.

La grabación de la cámara corporal de Liu muestra cómo la mujer abre la puerta de su apartamento armada con un cuchillo. Pese a las advertencias del agente, Wilson avanza sin soltar el arma blanca. Se produce entonces un enfrentamiento en el que la policía dispara varias veces contra la mujer y termina por matarla. Durante la pelea, Wilson consigue herir en el rostro al policía.

“Pudo haber sido mucho, mucho, mucho peor; la herida cortante, profunda y punzante que recibió fue en la parte superior de la frente”, expresó Kevin Davis, jefe de la policía de Farifax, quien, en nombre de la institución que dirige, respaldó a Liu.

“Hizo las cosas para lo que lo entrenamos y esperamos que haga”, sentenció.

Sydney Wilson fue integrante de la selección femenina de básquetbol de la Universidad de Georgetown e integrante de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. La casa de estudios despidió en redes sociales a su antigua estudiante.

Georgetown women's basketball mourns the tragic loss of Sydney Wilson (C'13). Forever a Hoya. #HoyaSaxa pic.twitter.com/vqwD8M6x4t

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

BLM claimed that Sydney Wilson was unjustly killed by racist cops.



Here’s the body cam footage—judge for yourself. pic.twitter.com/Q61hwkDplI