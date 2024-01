EE. UU.: tres personas murieron en un ataque a disparos en un hotel

Durante la noche del lunes, un ataque a tiros dejó dos personas muertas en un hotel ubicado en la ciudad de Cloquet, en Minnesota, Estados Unidos. Además de las dos víctimas, también fue encontrado muerto el tirador.

Según las autoridades estadounidenses, anoche la policía recibió un informe de que una empleada de un hotel de Cloquet había sido atacado. Luego, cuando llegaron al lugar descrito, la encontraron herida de bala.

Posteriormente, mientras investigaban el hotel, los agentes encontraron a otro hombre muerto en el estacionamiento. Fue entonces cuando las autoridades emitieron una alerta para que otros residentes de la ciudad buscaran refugio y se quedaran en casa, según informó la cadena noticiosa CBS.

Los reportes de la prensa local detallan que la primera víctima fue trasladada al hospital con vida y falleció poco después. Luego de la emisión de la alerta el tirador también fue encontrado muerto en los alrededores del hotel.

Las autoridades analizan las filmaciones de las cámaras del lugar para conocer los movimientos del atacante, y procuran establecer sus motivaciones.

#BREAKING : In a shocking incident, three people were killed, and several others were injured after a gunman opened fire near Cloquet Motel in Minnesota in the US.#Minnesota #CloquetMotel #Cloquet #Gunman #ActiveShooter #Shooting #Firing #Shooter pic.twitter.com/1zohxa06Sv