EE. UU.: polémica por agente que mató a un perro en jardín delante de toda la familia

La ciudad de Davenport, en el estado estadounidense de Iowa, fue escenario días atrás de un episodio cuyas imágenes se hicieron virales y alcanzaron luego las cabeceras de la prensa local.

Los registros muestran cómo un agente de policía mata a un perro en el jardín de una casa, y delante de toda la familia.

De acuerdo con la web especializada Law & Crime, el hecho ocurrió en la tarde del pasado 21 de agosto, cuando el agente Ethan Bock acudió al área luego de que la policía recibiera un reporte por perros agresivos sueltos. En ese momento, dos niños regresaban a su casa en bicicleta junto a un perro sin correa.

El video de la casa de los dueños del can muestra cómo el animal corre ladrando hacia el policía, y cómo este reacciona disparando su arma en dos ocasiones. Herido y gemebundo, el can corre de regreso al interior del jardín y muere instantes después en medio de estertores. El registro permite escuchar los gritos desesperados de la familia ante la terrible escena.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD



A Davenport police officer shot and killed a dog in front of two young boys on Wednesday. Police say he was aggressive. The dog's owner says the 2-year-old named Myst was his best buddy. ?? pic.twitter.com/uKgWqwYAd6

En respuesta a la polémica suscitada tras la difusión de las imágenes, el Departamento de Policía de Davenport respaldó el accionar de Bock y calificó como “legal” el comportamiento del agente. Don Hesseltine, dueño del animal y veterano de Afganistán, calificó el episodio como una ejecución lisa y llana.

Posteriormente, la policía divulgó el registro de la cámara corporal del agente y sus declaraciones.

This is the bodycam footage of the officer shooting the dog in Davenport IA. I doesn't appear he made a comment to the owner immediately after the incident, like it sounded in the video from the alley.



I'm still questioning why the officer didn't give them more time to restrain… pic.twitter.com/HCDsOwWdYn