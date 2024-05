EE. UU.: padre a juicio por muerte de su hijo al que hizo correr hasta la extenuación

Internacionales

Este martes comenzó en Nueva Jersey, Estados Unidos, el juicio contra Christopher Gregor, de 31 años, acusado de poner en peligro y matar a su hijo Corey Micciolo, de 6 años, en abril de 2021.

Durante el primer día del juicio, un video de vigilancia fue presentado como evidencia de los maltratos que Corey habría sufrido a manos de su progenitor.

El video obtenido por CourtTV.com y compartido por el New York Post muestra a Gregor el 20 de marzo de 2021 obligando a su hijo a correr en una caminadora eléctrica a alta velocidad. En el registro se puede ver al niño tropezar y caer varias veces mientras intenta mantener el ritmo de la caminadora. También es posible ver a Gregor sujetar al niño por la camiseta y, en un momento, parece morder la cabeza del niño mientras lo coloca violentamente de regreso sobre la cinta.

Gregor fue arrestado en julio de 2021 por cargos de negligencia infantil derivados de la revisión que los investigadores hicieron de las imágenes de vigilancia del gimnasio, según consigna Tampa Hoy.

Corey murió el 2 de abril en un hospital del condado Ocean luego de que su padre lo llevara allí

En setiembre de 2021, un patólogo forense determinó que la muerte de Corey había sido homicidio, ya que sufría de abuso crónico que incluía heridas por impacto contundente en el pecho y el abdomen con una laceración en el corazón, contusión pulmonar izquierda y laceración y contusión del hígado.

“Este acusado había llevado el cuerpo casi inerte de Corey al Southern Ocean Medical Center. Informó que Corey tenía un sueño y vomitaba. Corey fue admitido rápidamente y lo llevaron a la sala 6 del departamento de emergencias. Lo intubaron y tuvo un ataque otra vez. Perdió el pulso y a eso de las 5:03 p. m. Corey fue declarado muerto”, explicó Schron al jurado, según consignara News 12.

El abogado defensor Mario Gallucci dijo que el niño no murió por las heridas causadas por su padre, sino por sepsis. También advirtió al jurado sobre el incidente de la cinta de correr.

“Él no te va a simpatizar. Y no me importa que no te simpatice. Estarás horrorizado y mortificado; la evidencia que verás de la muerte de Corey no tuvo nada que ver con esa cinta de correr”, dijo Gallucci al jurado, según el noticiero News 12.

La madre de Corey, Breanna Micciolo, subió al estrado como el primer llamado testigo por la Fiscalía y describió los problemas de custodia. Ella testificó que notó más moretones en el cuerpo de Corey días antes de que muriera, supuestamente por el incidente de la caminadora. Al ser interrogada directamente sobre si temía que su hijo muriera, respondió de manera afirmativa.

En una entrevista anterior con el noticiero Banfield, de NewsNation, Breanna dijo que había llamado al Departamento de Protección de Niños y Permanencia de Nueva Jersey (DCPP) cien veces, reportando que Corey era abusado por su padre.

“No sé si fue incompetencia por parte del DCPP o simplemente no me creyeron”, dijo la mujer.

Breanna explicó asimismo que ella había recolectado evidencia del abuso que su hijo había atravesado, incluyendo el video que muestra a Corey en la caminadora eléctrica.

“Gregor hizo que el niño perdiera peso porque creía que estaba gordo. Lo pesaba frecuentemente y lo hacía hacer ejercicio para perder peso”, se lee en la declaración jurada de la mujer.

El juicio tendrá nuevas audiencias esta misma semana. El acusado podría afrontar penas que incluirían la cadena perpetua.