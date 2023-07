EE. UU.: mujer desnuda dispara una pistola contra el tráfico y genera momentos de pánico

Una mujer desnuda armada con una pistola abrió fuego el martes contra los autos que circulaban por un transitado puente en el norte de California.

El tiroteo ocurrió en el puente de la bahía de San Francisco-Oakland. No se reportaron heridos y la mujer fue detenida.

La televisora local ABC 7 recogió declaraciones de testigos. Michael Crawford y su compañero de trabajo Alex regresaban a la región de East Bay después de su jornada laboral y se encontraron con un automóvil estacionado de costado, bloqueando varios carriles de tráfico.

“Oí un ‘pop’. Ella se acercaba caminando y luego oí otro y dije ‘oh, eso es un arma, en realidad es un arma’. La escuché antes de verla”, dijo Crawford.

Ambos se quedaron pasmados de asombro al ver que una mujer completamente desnuda disparaba contra el tráfico. “‘¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo salgo de aquí?’, me pregunté. No podemos quedarnos aquí, somos presa fácil, no tenemos nada más que un parabrisas que nos proteja”, agregó el testigo.

La Patrulla de Caminos de California informó que alrededor de las 4:40 p. m. recibieron llamados sobre un “conductor imprudente” que se dirigía hacia el este por el puente.

En medio de la estructura la mujer detuvo el auto, salió y comenzó a gritarles a otros conductores con un cuchillo en la mano. Luego volvió al auto, pasó una zona de peaje y regresó al puente.

