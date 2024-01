EE. UU.: hombre alterado se metió en pista de aeropuerto y fue succionado por turbina

Las autoridades de Estados Unidos divulgaron en las últimas horas un video que muestra los momentos finales de Kyler Efinger, un hombre de 30 años que fue succionado por la turbina de un avión. El hecho ocurrió en los primeros días del año. Tal como se aprecia en las imágenes, el sujeto invadió la pista de un aeropuerto con la intención de abordar un avión que estaba a punto de despegar.

En la grabación se puede ver a Efinger agitado al darse cuenta de que su avión se iba. Luego intenta abrir una puerta que da acceso a la pista, además de intentar romper una ventana con su zapatilla. Finalmente, Kyler se dirige a una salida de emergencia y logra alcanzar un área restringida en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, ubicado en el estado de Utah.

Una vez en la pista, el joven corre y hace señas con la mano al avión, que ya estaba realizando maniobras de despegue. Cuando se acerca a una puerta en el lado izquierdo del aparato, termina succionado por el un motor. El registro divulgado termina justo un momento antes del terrible desenlace.



Surveillance footage captured on January 1, 2024, at Salt Lake City International Airport depicts the last moments of Kyler Efinger before he entered a plane's engine, resulting in his unfortunate death. His family indicated they suspect he was experiencing a manic episode. pic.twitter.com/7gqHrEtoWd