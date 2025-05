EE. UU.: avioneta cae en zona residencial y reportan varios fallecidos

Una avioneta se estrelló en una zona residencial del sur del estado de California en plena noche, informó la Policía el jueves, impactando casas e incendiando varios autos.

Imágenes de la televisión estadounidense mostraron filas de autos quemados y al menos una casa con importantes destrozos en un barrio de viviendas bajas de San Diego.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que un Cessna 550 se estrelló en esa zona alrededor de las 03:45 hora local.

El barrio está cerca del Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs.

Footage from crash site: A small plane, identified as a Cessna 550, crashed into the Tierrasanta neighborhood of San Diego, California, around 3:45 a.m. on May 22, 2025, near Sample and Salmon Streets in the Murphy Canyon area. #SanDiego #Plane_Crash https://t.co/3H45UWMKwH pic.twitter.com/vqmOYDjkq7