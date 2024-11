EE. UU.: al menos 2 muertos y 6 heridos en balacera durante celebraciones de Halloween

Internacionales

El Departamento de Policía de Orlando (OPD, por sus siglas en inglés) está investigando un incidente en el que al menos dos personas murieron y seis resultaron heridas.

Según informara la televisora miamense Telemundo 51, un tiroteo se produjo durante la madrugada en el centro de la turística ciudad de Orlando.

Los oficiales respondieron a una llamada alrededor de la 1:07 a.m. después de informes de disparos en Central Boulevard y la avenida Orange. Poco después, la policía recibió otra llamada sobre un tiroteo al sur de la calle Washington y la avenida Orange.

Los heridos fueron trasladados al hospital y actualmente se encuentran en condición estable, según la policía.

Según OPD, el sospechoso, un adolescente de 17 años, ha sido identificado y puesto bajo custodia.

Los hechos se produjeron cuando decenas de personas —muchas disfrazadas—circulaban por las calles en el marco de las celebraciones de Halloween, según muestran videos divulgados en redes sociales.

Noticia en desarrollo.

Downtown Orlando an hour ago 2 shootings on the span of 4 days. Looks like a Halloween movie. RIP to these ppl. pic.twitter.com/2zLFSmY1GJ — me (@Msginafla) November 1, 2024

?? BREAKING: Mass shooting in Orlando, Florida ?? A suspect is in custody after witnesses reported a fight breaking out over a woman.



Thousands had gathered for Halloween celebrations, now overshadowed by tragedy.

??#Orlando | #Florida pic.twitter.com/YSAScRJYhw — ?????????????????? ???????? (@StarlitGrl) November 1, 2024

#BREAKING: Mass Shooting Erupts Amid Halloween Celebrations in Orlando ??



Chaos unfolded as gunfire broke out with thousands gathered downtown, leaving multiple people injured. #Orlando #Halloween #MassShooting #Breaking pic.twitter.com/thGWGt8FFc — World Crisis Report (@WorldCrisisRepo) November 1, 2024