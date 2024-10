EE. UU.: Harris cruzó a Trump por dichos sobre mujeres; ambos apuntan a electores latinos

Internacionales

La candidata demócrata Kamala Harris criticó este jueves a su rival republicano Donald Trump por decir que protegerá a las mujeres “les guste o no”.

Trump relató en Wisconsin, en la noche del miércoles, cómo sus asesores le habían aconsejado que dejara de decir en sus discursos que quería “proteger a las mujeres” al considerarlo inapropiado, pero explicó que les respondió: “Bueno, voy a hacerlo, les guste o no a las mujeres. Voy a protegerlas”.

“Sinceramente, creo que es algo muy ofensivo para las mujeres, al no reconocer su capacidad, su autoridad, su derecho y su habilidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas, incluyendo sobre sus propios cuerpos”, manifestó Harris.

Según las encuestas existe una brecha electoral entre mujeres y hombres. Las primeras apoyan a la vicepresidenta demócrata y ellos se inclinan por el expresidente republicano.

Por eso la actual vicepresidenta, muy implicada en la defensa del derecho al aborto, consideró “muy ofensivas” las declaraciones de Trump.

Cadena de polémicas

A cinco días de las elecciones las polémicas se encadenan.

El miércoles Trump se subió a un camión de basura y dio un discurso con chaleco naranja y amarillo fosforescente para protestar contra el presidente Joe Biden por haber llamado “basura” a sus seguidores. Lo hizo para sacar ventaja de un desliz a pesar de que Harris se desmarcó del comentario y Biden precisó que se refería a “la retórica odiosa” de un humorista pro-Trump que afirmó en un acto que Puerto Rico es como una “isla flotante de basura”.

Este jueves Trump tiene prevista una entrevista con el comentarista conservador Tucker Carlson en Arizona y actos en los estados de Nevada y Nuevo México.

El magnate de 78 años prometerá poner fin a “la invasión” de migrantes en situación irregular con una deportación masiva, como hace en todos sus eventos; los llama “asesinos” y afirma que “envenenan la sangre” de Estados Unidos.

El comentario sobre Puerto Rico cayó fatal a los puertorriqueños, que no pueden votar en la isla, pero sí en los estados continentales.

En respuesta, el equipo de campaña de Harris sacó un nuevo anuncio en español sobre el chiste ofensivo. Una voz en off (superpuesta) dice: “El 5 de noviembre Trump descubrirá que la basura de una persona es el tesoro de otra”.

Voto latino

Más de 60 millones de estadounidenses ya votaron por anticipado en estas elecciones muy reñidas en las que cada voto cuenta.

Los latinos suelen votar por los demócratas, pero en los últimos años los republicanos han acortado la ventaja.

La última encuesta del New York Times/Siena otorga a la vicepresidenta un 52% de intención de voto entre los hispanos frente al 42% de su rival republicano.

La exfiscal intenta revertir la tendencia, sobre todo en los siete estados clave que según los sondeos decidirán el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Harris presume de entender a los latinos mejor que nadie porque es hija de inmigrantes y, a diferencia del magnate, no creció rodeada de riqueza. Su equipo de campaña ha multiplicado los anuncios en todo tipo de medios en español, inglés y spanglish para llegar a ellos.

En uno de los últimos apuesta por la cumbia para decir “Kamala es buena gente, no caigas en la trampa, no votes por ‘el trompas’, no se equivoque compa…”

También habrá música este jueves en un acto en Nevada con la actuación de la banda mexicana Maná. La diva del pop Jennifer López, con 250 millones de seguidores en las redes sociales, pronunciará un discurso.

En Phoenix, Arizona, dará otro discurso al son de los Tigres del Norte, un grupo muy popular entre los mexicanos.

A medida que se acercan las elecciones, aumenta la preocupación por una posible impugnación de los resultados, e incluso un estallido de violencia, si a Trump se le escapa de las manos la victoria.

El expresidente nunca reconoció su derrota en 2020 y ya ha comenzado a hablar de “trampas” en Pensilvania, uno de los estados más codiciados, en el noreste del país.

Para estos comicios el magnate cuenta con el apoyo del hombre más rico del mundo, Elon Musk, que comparecerá este jueves ante la justicia en Pensilvania por sortear un millón de dólares diario entre votantes registrados.

Con información de AFP y EFE.