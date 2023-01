EE. UU.: Elogioso obituario de hombre que mató a tiros a toda su familia causa indignación

El obituario virtual en homenaje a un hombre que asesinó a tiros toda su familia indignó a los internautas la semana pasada, debido a que retrataba al hombre como un amoroso padre y esposo dedicado.

Los cadáveres de Michael Height, su esposa Tausha, su suegra y cinco hijos (que tenían entre cuatro y 17 años) fueron encontrados por las autoridades en la primera semana del año. Tras analizar la escena se concluyó que Michael, de 42 años, había asesinado a todos para luego suicidarse. Según informara la revista People, en diciembre Tausha había solicitado el divorcio.

La tragedia, ocurrida en el estado estadounidense de Utah, terminó siendo tema de redes sociales el pasado viernes 13, luego de que una usuaria de Twitter señalara el tono elogioso con el que Height era recordado por su comunidad.

“Michael se aseguró de pasar tiempo de calidad con cada uno de sus hijos”, ”Michael disfrutó creando recuerdos con su familia”, son algunas de la frases contenidas en el obituario, texto que fue eliminado luego de la ola de críticas recibidas.

La esquela virtual también recordaba los logros profesionales del hombre, y sus supuestos aportes a la iglesia y su comunidad. El informe detalla que tanto Michael como su familia eran practicantes de la fe mormona.

Obituary for the Utah man who fatally shot his five children, mother-in-law and estranged wife: “Michael made it a point to spend quality time with each and every one of his children. Michael enjoyed making memories with the family.” https://t.co/p412A5qZSC