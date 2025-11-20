Durazno: un joven recibió un disparo en la cara en presunto caso de juego de “ruleta rusa”

La Jefatura de Policía de Durazno investiga las circunstancias en las que un joven de 18 años resultó herido de bala en el rostro.
De acuerdo con la información divulgada por dicha sede policial, el hecho ocurrió anoche en una finca de la capital departamental.
Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, el joven ya había sido trasladado al Hospital Doctor Emilio Penza, donde se le diagnosticó “herida de arma de fuego con orificio de entrada en mejilla derecha con orificio de salida en zona supraorbitaria de ojo izquierdo”.
Interrogado, el joven dijo haberse autolesionado mientras jugaba a la ruleta rusa. Posteriormente, el personal de salud dispuso su traslado al Hospital de Flores, en Trinidad.
Mientras tanto, en la casa donde se produjo el incidente, la Policía interrogó a cuatro menores de edad, que se negaron a aportar información, se desacataron y atacaron a los uniformados, lesionando a una agente. Todos ellos fueron detenidos.
Se espera el resultado de las pericias y otras pesquisas ara esclarecer el episodio.
