Policiales

Durazno: rescataron a una suicida que transmitió en vivo su intento de quitarse la vida

Efectivos de la Comisaría 15 de la ciudad de Durazno impidieron que una mujer cometiera un acto de suicidio.

Según el reporte policial, una mujer mayor de edad residente en la capital del departamento inició ayer un video en vivo en una red social. En dicha transmisión, ingirió varias pastillas con la intención se quitarse la vida.

El video fue visto por varias personas en la red, y algunas de ellas llamaron al 911 en busca de ayuda.

Cuando los agentes llegaron a la casa señalada como origen de la transmisión, encontraron a la mujer “muy agresiva”. Asimismo, comprobaron que se había rociado el cuerpo con combustible.

Los uniformados redujeron a la moradora con el fin de evitar que se hiciera daño, y la trasladaron al hospital local.

Línea Vida: 0800 0767 *0767.

Línea de apoyo emocional: 0800 1920.

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.