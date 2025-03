Durazno: paciente grabó por casualidad ataque a balazos dentro del hospital

Policiales

Un paciente del Hospital Doctor Emilio Penza, en la ciudad de Durazno, grabó por casualidad el ataque a tiros ocurrido ayer en el interior del centro de salud.

En el registro de audio al que accedió Montevideo Portal, el hombre envía un mensaje de audio en el que habla acerca de su propio estado de salud, cuando dos detonaciones y los gritos de una mujer lo interrumpen.

La nitidez y la potencia con la que resuenan las detonaciones evidencian que estas se produjeron cerca del lugar en el que se encontraba el autor de la grabación.

Gabriel Lima, jefe de Policía del departamento, dijo al medio Durazno Digital que el paciente estaba internado debido a fracturas sufridas en un accidente de tránsito, y que no tenía custodia policial porque su internación no guardaba relación con ningún hecho delictivo y no lo ameritaba.

El atacante efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en un glúteo de la víctima y el otro dio en una pared. El agredido no sufrió heridas de gravedad, y no quiso radicar denuncia. En cuanto al agresor, que ingresar al nosocomio haciéndose pasar por un visitante, huyó en una moto tripulada por un cómplice.

La policía recaba testimonios y analiza las imágenes de las cámaras de vigilancia. Dadas las características del hecho, se maneja como principal hipótesis el ajuste de cuentas entre bandas criminales.

Ante la gravedad del ataque se dispuso refuerzo de seguridad en el hospital, con vigilancia permanente en el centro de salud y un móvil apostado en el lugar hasta nueva orden.

Paro de funcionarios

El sindicato de la Salud, que ya había solicitado guardia policial ante este tipo de enfrentamiento entre bandas, resolvió parar hasta las 18:00 horas del miércoles y reunirse en asamblea.

En un comunicado, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) expresó “su más enérgica condena ante el brutal ataque armado ocurrido en el Hospital de Durazno, donde delincuentes llegaron al extremo de disparar dentro de las instalaciones”, un “acto criminal” que “puso en riesgo extremo la vida de funcionarios, pacientes y familiares”.

El sindicato sostiene que lo ocurrido ayer no fue un hecho aislado. “Sabemos que Durazno está viviendo un grave problema de bandas y esto no solo agrava la situación, sino que y hoy, los trabajadores de la salud son rehenes de esta guerra sin sentido”, reza la misiva.

Por ello, la medida del paro busca que “todos tomemos real dimensión del peligro del que fueron testigos” los trabajadores.

“La FFSP no se callará, no claudicará y no permitirá que la barbarie se normalice. Seguiremos en las calles, en las instituciones y en todos los espacios necesarios hasta que se garantice un sistema de salud seguro, digno y libre de violencia”, concluye el envío.