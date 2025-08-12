Política

Durante el debate de eutanasia en el Parlamento, Salle mostró la imagen de un general nazi

En pleno debate del proyecto de ley de eutanasia este martes 12 de agosto en la Cámara de Diputados, Gustavo Salle expresó su rechazo a la propuesta y, como parte de su argumentación, mostró la imagen de un general nazi de las Schutzstaffel o SS, cuerpo de seguridad del Tercer Reich.

“Ha habido legislaciones diferentes. Ha habido quienes implementaron y aplicaron la ley de eutanasia. Aquí tengo uno de ellos: Karl Brandt, general de la SS, encargado del Aktion T4”, manifestó el legislador de Identidad Soberana mientras levantaba una impresión a color del médico y criminal de guerra nazi.

Así, el abogado detalló que con ese nombre se conocía al “programa de eutanasia” de Adolfo Hitler. “Tengo aquí el libro Los que sobraban de Götz Aly, donde habla del Aktion T4: ‘En opinión de los políticos nacionalsocialistas el Aktion T4 eximía a la comunidad solidaria de la nación alemana de tener que correr con gastos innecesarios’. ‘Tener que correr con gastos innecesarios’, esa era la verdadera función, eran las finanzas de guerra del Reichstag [parlamento alemán]”, apuntó Salle.

En tal sentido, insistió en que “no era la eugenesia”, sino que “era el dinero”. “Yo escuché a diputados hoy decir que esto es por dinero. Efectivamente. Es por dinero y es por población”, enfatizó el diputado en su oposición al proyecto de ley de muerte digna.

En tal sentido, sintetizó que esta iniciativa “es, lisa y llanamente, improponible y absurda”.

En respuesta, el diputado del Frente Amplio, Federico Preve, tildó de “acción violenta de agresividad” para quienes llevan adelante la propuesta desde la defensa “como un derecho humano”.

“La comparación de la libertad de decidir con lo que se hizo en el nazismo y otras épocas autoritarias con respecto a eugenesia (que es una cosa totalmente distinta) nos pareció un acto violento de agresividad, por tanto no es de recibo”, expresó en rueda de prensa el legislador oficialista.

