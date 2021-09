Durand: “Lo que dijo Sendic es un disparate. ¿Habla de antecedentes? Justo él los tiene”

Política

El vicepresidente de Ancap le contestó al ex titular de la petrolera, que había pedido “transparencia” en el acuerdo con un privado por el cemento.

El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, explicó ayer en 970 Universal la decisión por mayoría del directorio de Ancap de asociarse con un privado para explotar el cemento y la cal.

“Se decidió ir por el camino de una asociación para el negocio del portland. Una alternativa era irse del negocio. Un privado nuevo en el mercado que nos va corriendo del mercado obliga a que si no se hacen grandes inversiones, se va a apagar la llama del portland.

Era imperioso tomar decisiones, no podíamos ser débiles y no hacer nada”, dijo ayer en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias.

Bianchi puso al aire expresiones del ex vicepresidente de la República Raúl Sendic, también ex presidente de Ancap, quien en la misma radio hace una semana pidió “transparencia” en el acuerdo. “El directorio de Ancap tiene que informar al Parlamento cuál es su plan, cuando se va a embarcar en un llamado de esta naturaleza para un negocio tan importante para el país.

No se debe hacer en secreto, sino de acuerdo a las normas jurídicas y legales, y el Parlamento debe estar al tanto. Con el antecedente de Katoen Natie, no hay buenos antecedentes. Ha habido demasiado secreto y demasiadas reservas con algunos casos, y espero éste no sea uno.

Debería haber transparencia y debería informarse cuál es el objetivo de una asociación de esta naturaleza”, había dicho Sendic.

Y Durand le contestó: “Lo que dijo (Sendic) es un disparate. Su sentencia acaba de ser firme. Está condenado, y tiene antecedentes, así que hablar de antecedentes… no debería ir por ese lado. Y atacar la honorabilidad del directorio no está bueno. Nosotros lo único que decidimos fue iniciar un proceso de asociación. Nada más”.

“Estamos aguardando los resultados de los servicios jurídicos para proceder al llamado, de acuerdo a los procedimientos legales correspondientes. Catalogar con ligereza esto de secretismo, pedir informar al Parlamento, cuando ni siquiera se ha tomado la decisión por parte del directorio de la forma y el procedimiento porque aguardamos un informe jurídico, es grave”, agregó.

Durand insistió: “Es una persona que firmaba las actas de Gas Sayago como licenciado, título que no tenía, las firmaba de puño y letra. Uno debe hablar con propiedad. Y después estar informado, se ve que le cantaron mal.

El acta de nuestra resolución lo único que se dice es que se va por el camino de una asociación (con un privado), que seguimos en el negocio del portland, que queremos tender a mantener las fuentes de empleo, y nada más”, concluyó.