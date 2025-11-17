Judiciales

Dueño de Transhotel fue condenado a una pena de 24 meses por estafa a más de 700 personas

El dueño de la agencia Transhotel, que estafó a más de 700 personas, fue condenado a 24 meses de prisión después de que el fiscal Fernando Romano realizara un acuerdo abreviado, informó la Fiscalía General de la Nación.

El dueño de la empresa de turismo cumplirá su condena con libertad a prueba, que incluye 10 meses de tareas comunitarias y fijación de domicilio.

En agosto de 2022, el Ministerio de Turismo informó que recibió 60 denuncias por presunta estafa en contra de la agencia de viajes Transhotel, en reclamo por servicios de viaje y de hotelería pagos y que no fueron brindados. Luego se multiplicarían.

En aquel entonces, la cartera señaló que se intimó al titular de la empresa para que se presente ante el ministerio. Al mismo tiempo, se corroboró su estado operativo y se pudo constatar que la empresa cerró el 22 de agosto de 2022.

Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), había dicho en declaraciones a radio Universal que la situación lo tomó por sorpresa. “Conozco bien al director de esa empresa, es un trabajador de esos incansables. Siempre ha sido una persona de bien. El concepto que puedo transmitir es que empresarialmente pudo haber sido una de las empresas más golpeadas por la pandemia”, señaló.

En octubre de 2024, el Ministerio de Turismo comenzó a pagar la devolución de dinero a los casi 700 damnificados por el cierre de la agencia de viajes Transhotel. Según informó El País, la devolución del dinero sale del seguro de garantía obligatorio que tienen con el Banco de Seguros del Estado (BSE) este tipo de empresas.

En total, el monto a pagar es de unos US$ 160.000, por lo que, al dividirse entre los damnificados, cada uno de ellos recibe el 15,58% del monto intimado a la empresa (ese porcentaje de lo que pagó por el pasaje).