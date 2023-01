Dueño de La Huella le respondió a Antía: “¿Quién soy yo? ¿El barón de José Ignacio?”

Locales

Montevideo Portal

Martín Pittaluga, uno de los dueños del parador La Huella en José Ignacio, respondió al intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien había dicho que “estaba acostumbrado a hacer lo que se le antojara”.

El empresario argentino consideró que le “extraña que un político diga eso”. “Porque en Uruguay se respetan las normas, las reglas, la ordenanza. Como si estuviéramos en Paraguay o en una republiqueta”, agregó Pittaluga.

“¿Quién soy? ¿El barón o el príncipe de José Ignacio? No hago lo que quiero, me encantaría poder hacerlo, como un niño caprichoso. Pero no, no hago lo que quiero. El que hace lo que quiere no soy yo, es él. Él es el que hace lo que quiere”, apuntó el propietario en diálogo con Doble click (Del Sol FM).

Además, Pittaluga también cargó contra Antía por la construcción del proyecto Cipriani en el predio del ex Hotel San Rafael: “Antía es una persona que le gusta empujar, hacer, construir. Y creo que no hay una planificación detrás. ‘Vamos a destruir el San Rafael, vamos a meter a Cipriani, damos excepciones, no importa que el sol tape, no importa que se pierda la calidad del lugar’”.

El parador, que funciona hace 21 años en el mismo lugar, está en un proceso de mudanza dado que la Intendencia de Maldonado no los habilitó para celebrar casamientos, según la explicación de Pittaluga.

Antía, en contraposición, había dicho que esto no era así, sino que se le prohibió hacer “una fiesta musical” porque el local “no está preparado”.

No obstante, Pittaluga indicó que La Huella “no es un local bailable”, sino que se buscaba celebrar entre 6 y 8 casamientos por año, lo que daba “movimiento muy positivo para el comercio y para el trabajo”.

Por otro lado, el empresario reparó en que la mudanza se da por otras razones, aunque el altercado con la intendencia es el principal motivo.

Montevideo Portal