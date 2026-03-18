Dubái en alerta por fuerte caída del índice inmobiliario: bajó 5.000 puntos en poco tiempo

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Una publicación viral en redes sociales encendió alertas sobre una presunta crisis en el mercado inmobiliario de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, al afirmar que su índice sobre el tema se desplomó hasta un 60% y que los bancos se preparan para una ola de impagos tras el fin del boom del sector.

El mensaje, compartido en X por el usuario Juan Real Street, sostiene además que existen unos US$ 120.000 millones en proyectos aún en construcción pendientes de entrega y cerca de un billón de dólares en propiedades entregadas en los últimos cinco años, lo que reflejaría la magnitud de la expansión inmobiliaria reciente en el país.

La publicación estuvo acompañada por un gráfico del índice inmobiliario local que muestra una fuerte caída en las últimas jornadas, luego de un prolongado período de subas. En la imagen se observa un descenso abrupto desde niveles cercanos a los 16.000 puntos hasta el entorno de los 11.000, lo que evidencia una brusca corrección tras el máximo reciente.

Especialistas señalan que este tipo de movimientos suele darse primero en los mercados financieros vinculados al sector —como acciones de desarrolladoras o índices bursátiles— antes de trasladarse a los precios reales de las propiedades, que tienden a ajustarse con mayor lentitud.

El debate sobre una posible burbuja inmobiliaria en Dubái se reavivó en los últimos años debido al fuerte incremento de precios, la masiva construcción de nuevos proyectos y la alta exposición al capital extranjero, factores que vuelven al mercado especialmente sensible a cambios en el contexto económico y geopolítico.

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