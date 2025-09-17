Contenido creado por Mateo Aguerre
Policiales

Duelo como los de antes

Dos vecinos discutieron en Flor de Maroñas, se agarraron a machetazos y terminaron heridos

El hecho tuvo lugar en la tarde de este miércoles. Los dos fueron derivados a policlínicas.

17.09.2025 20:59

Lectura: 1'

2025-09-17T20:59:00-03:00
Montevideo Portal

Dos vecinos de Flor de Maroñas discutieron en la tarde de este miércoles y terminaron heridos luego de que uno de ellos atacara con un machete al otro.

Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal, ambos fueron derivados para recibir asistencia médica en las policlínicas de Capitán Tula y Malinas.

En el lugar del hecho trabajó personal policial de Zona Operacional III, efectivos del GRT y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes.

Montevideo Portal


