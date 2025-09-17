Dos vecinos discutieron en Flor de Maroñas, se agarraron a machetazos y terminaron heridos

Montevideo Portal
Dos vecinos de Flor de Maroñas discutieron en la tarde de este miércoles y terminaron heridos luego de que uno de ellos atacara con un machete al otro.
Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal, ambos fueron derivados para recibir asistencia médica en las policlínicas de Capitán Tula y Malinas.
En el lugar del hecho trabajó personal policial de Zona Operacional III, efectivos del GRT y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes.
