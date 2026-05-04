Dos uruguayos de Flotilla Global Sumud regresaron: así fueron recibidos en el aeropuerto
Daniela Lopes y Jorge Vignolo arribaron a la terminal aérea en la noche de este domingo, donde activistas los esperaban.
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04.05.2026 09:27
Montevideo Portal
Los uruguayos Daniela Lopes y Jorge Vignolo, que integraban la Flotilla Global Sumud, regresaron en la noche del domingo a Uruguay.
El arribo se dio en el Aeropuerto de Carrasco, donde fueron recibidos por activistas y militantes que los esperaban con pancartas y banderas tanto uruguayas como palestinas.
Los uruguayos fueron parte de los integrantes de la flotilla que habían sido retenidos días atrás en su intento por llevar ayuda humanitaria a Gaza.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay informó el viernes 1 de mayo que los tripulantes habían sido desembarcados en Creta y trasladados a un centro asistencial para una evaluación médica. Luego volaron hacia Barcelona y más adelante conectaron desde Madrid a Montevideo.
La Global Sumud Flotilla estaba compuesta por 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de distintos países.
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