Dos uruguayos de Flotilla Global Sumud regresaron: así fueron recibidos en el aeropuerto

Montevideo Portal

Los uruguayos Daniela Lopes y Jorge Vignolo, que integraban la Flotilla Global Sumud, regresaron en la noche del domingo a Uruguay.

El arribo se dio en el Aeropuerto de Carrasco, donde fueron recibidos por activistas y militantes que los esperaban con pancartas y banderas tanto uruguayas como palestinas.

Los uruguayos fueron parte de los integrantes de la flotilla que habían sido retenidos días atrás en su intento por llevar ayuda humanitaria a Gaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay informó el viernes 1 de mayo que los tripulantes habían sido desembarcados en Creta y trasladados a un centro asistencial para una evaluación médica. Luego volaron hacia Barcelona y más adelante conectaron desde Madrid a Montevideo.

La Global Sumud Flotilla estaba compuesta por 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de distintos países.